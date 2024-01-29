Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

На протяжении почти двух лет полномасштабной войны выход Украины на границы 1991-го маловероятен. Даже после ее окончания у нашего государства будет проблема в виде постоянного соседства с врагом.

Такое мнение высказала военный медик, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью журналисту Наталье Нагорной на канале "1+1".

Насколько возможно Украине выйти на границы 1991 года

По словам военной, учитывая, что иностранные партнеры могут обеспечить мощные санкции против России, на третий год полномасштабной войны они думают лишь о том, как "наполнить свои карманы".

Даже после окончания войны у Украины будет проблема постоянного соседства со страной-агрессором.

"Это какие-то несбыточные мечты о том, что России не будет существовать, потому что это вопрос постоянного соседства нашего с ними", — сказала девушка.

И добавила, что в сегодняшних условиях очень сложно будет выйти на границы 1991 года, как многие мечтают.

"Нужно быть реалистами. Границы 91-го года — я в это уже не верю, но очень этого хочу. Каждый должен честно себе дать этот ответ: а что такое для нас победа? Потому что в реальности границы 91-го года это очень туманная перспектива", — сказала Алина Михайлова.

Напомним, ранее Алина Михайлова заявила, что рано или поздно будут воевать все украинцы. Основная проблема состоит в том, что этот вопрос поднимают сейчас исключительно военные, в то время как на уровне государства он замалчивается.