Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

Впродовж майже двох років повномасштабної війни вихід України на кордони 1991-го є малоймовірним. Навіть після її закінчення наша держава матиме проблему у вигляді постійного сусідства з ворогом.

Таку думку висловила військовий медик, керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова в інтерв'ю журналістці Наталії Нагорній на каналі "1+1".

Наскільки можливо Україні вийти на кордону 1991 року

За словами військової, зважаючи на те, що іноземні партнери можуть забезпечити потужні санкції проти Росії, на третій рік повномасштабної війни вони думають лише про те, як "наповнити свої кишені".

Навіть після закінчення війни Україна матиме проблему постійного сусідства з країною-агресором.

"Це якісь нездійснені мрії про те, що Росії не буде існувати, бо це ж питання постійного сусідства нашого з ними", — сказала дівчина.

І додала, що в сьогоднішніх умовах дуже складно буде вийти на кордони 1991 року, як багато хто мріє.

"Треба бути реалістами. Кордони 91-го року — я в це вже не вірю, але дуже цього хочу. Кожен має чесно собі дати цю відповідь: а що таке для нас перемога? Тому що в реальності кордони 91-го року це дуже туманна перспектива", — сказала Аліна Михайлова.

Нагадаємо, раніше Аліна Михайлова заявила, що рано чи пізно воюватимуть усі українці. Основна проблема полягає у тому, що це питання підіймають наразі виключно військові, в той час як на рівні держави воно замовчується.