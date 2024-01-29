Воювати будуть всі — Аліна Михайлова жорстко висловилася про мобілізацію

В Україні наразі гостро стоїть питання мобілізації. Водночас рано чи пізно воюватимуть усі українці. Основна проблема полягає у тому, що це питання порушують наразі виключно військові, тоді як на рівні держави воно замовчується.

Таку думку висловила військова медикиня, керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова в інтерв'ю журналістці Наталії Нагорній на каналі "1+1".

Чому воювати доведеться усім

За словами Аліни Михайлової, конкретно в її батальйоні є багато цивільних посад: фінансист, бухгалтер, слюсар тощо. І станом на сьогодні в українців є вибір: приєднатися до того чи іншого батальйону чи роти, обрати ту чи іншу посаду.

Адже, рано чи пізно настане той момент, коли воювати доведеться всім і, умовно кажучи, тоді вже ніхто не питатиме, куди і хто хоче. Вже зараз існує великий дефіцит військових, особливо кадрових.

Дівчина підкреслила, що основна проблема полягає в тому, що питання мобілізації порушують лише військові, тоді як на рівні держави це замовчують і намагаються ніби "згладити кути".

"Тому що це говорять виключно військові, на рівні держави ми намагаємося гарно зглажувати кути. Я не розумію для чого. Сьогодні такий дефіцит кадрів, кадрових військових. Якщо ви запитаєте в офіцера, то він скаже, що йому, звісно, не вистачає піхоти, але також командирів взводів, рот. Просто немає людей. Кадрового резерву немає", — додала військова.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.