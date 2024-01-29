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Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

29 января 2024 г. 13:44

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В Украине сейчас остро стоит вопрос мобилизации. В то же время рано или поздно будут воевать все украинцы. Основная проблема состоит в том, что этот вопрос поднимают сейчас исключительно военные, в то время как на уровне государства он умалчивается.

Такое мнение высказала военный медик, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью журналисту Наталье Нагорной на канале "1+1".

Почему воевать придется всем

По словам Алины Михайловой, конкретно в ее батальоне много гражданских должностей: финансист, бухгалтер, слесарь и т.д. И по состоянию на сегодняшний день украинцы имеют выбор: присоединиться к тому или иному батальону или роте, выбрать ту или иную должность.

Ведь рано или поздно наступит тот момент, когда воевать придется всем и, условно говоря, тогда уже никто не будет спрашивать, куда и кто хочет. Уже сейчас есть большой дефицит военных, особенно кадровых.

Девушка подчеркнула, что основная проблема состоит в том, что вопросы мобилизации поднимают только военные, в то время как на уровне государства это умалчивают и пытаются будто бы "сгладить углы".

"Потому что это говорят исключительно военные, на уровне государства мы стараемся красиво сглаживать углы. Я не понимаю для чего. Сегодня такой дефицит кадров, кадровых военных. Если вы спросите у офицера, то он скажет, что ему, конечно, не хватает пехоты, но также командиров взводов, рот. Просто нет людей. Кадрового резерва нет", — добавила военная.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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