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Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

13 марта 2025 г. 21:13

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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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Татьяна Ваценко-Бондарева является женой известного украинского каскадера Дениса Бондарева, который отдал жизнь за Украину в мае 2022 года. Сейчас женщина занимается сохранением памяти погибших героев и поддерживает других украинок, которые потеряли любимых на войне.

О ней говорится в четвертом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все".

О чем выпуск

Денис Бондарев был одним из лучших каскадеров Украины и снимался в фильмах: "Пес", "Дільничий з ДВРЗ", "Довбуш" и многих других. Однако его творческий путь прервала война — на следующий день после начала полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Украины.

Он попал в ряды 81-й отдельной аэромобильной бригады, которая участвовала в боях на Запорожском направлении. К сожалению, 21 мая 2022 года Денис погиб во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя. 13 марта 2025 года ему должен был исполниться 41 год.

Его жена Татьяна является основательницей сообщества жен погибших героев "Ми разом", которое объединило 5500 женщин, а также общественной организации "Жити попри все". Основное направление ее деятельности — сохранение памяти погибших героев и поддержка украинок, которые переживают потерю родных.

В новом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" Татьяна расскажет, как смогла превратить боль страшной утраты в построение новой вселенной и где берет силы для этого.

Напомним, героиней первого выпуска "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала актриса Надежда Хильская.

Также своей историей для проекта Новини.LIVE поделилась жена "азовца" Илона Мазур, которая потеряла мужа через три месяца после бракосочетания.

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21:33 Трамп заявил, что его предшественники "отдали" Крым РФ

21:32 Путин фактически готовит отказ о прекращении огня — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:31 Графики отключений — будут ли одесситы завтра со светом

21:19 Нардеп Гриб ответила, сколько будут стоить выборы Украине

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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