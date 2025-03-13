Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Татьяна Ваценко-Бондарева является женой известного украинского каскадера Дениса Бондарева, который отдал жизнь за Украину в мае 2022 года. Сейчас женщина занимается сохранением памяти погибших героев и поддерживает других украинок, которые потеряли любимых на войне.

О ней говорится в четвертом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все".

О чем выпуск

Денис Бондарев был одним из лучших каскадеров Украины и снимался в фильмах: "Пес", "Дільничий з ДВРЗ", "Довбуш" и многих других. Однако его творческий путь прервала война — на следующий день после начала полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Украины.

Он попал в ряды 81-й отдельной аэромобильной бригады, которая участвовала в боях на Запорожском направлении. К сожалению, 21 мая 2022 года Денис погиб во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя. 13 марта 2025 года ему должен был исполниться 41 год.

Его жена Татьяна является основательницей сообщества жен погибших героев "Ми разом", которое объединило 5500 женщин, а также общественной организации "Жити попри все". Основное направление ее деятельности — сохранение памяти погибших героев и поддержка украинок, которые переживают потерю родных.

В новом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" Татьяна расскажет, как смогла превратить боль страшной утраты в построение новой вселенной и где берет силы для этого.

Напомним, героиней первого выпуска "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала актриса Надежда Хильская.

Также своей историей для проекта Новини.LIVE поделилась жена "азовца" Илона Мазур, которая потеряла мужа через три месяца после бракосочетания.