Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

Тетяна Ваценко-Бондарева є дружиною відомого українського каскадера Дениса Бондарева, який віддав життя за Україну у травні 2022 року. Зараз жінка займається збереженням пам’яті загиблих героїв та підтримує інших українок, які втратили коханих на війні.

Про неї йдеться у четвертому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Про що випуск

Денис Бондарев був одним з найкращих каскадерів України й знімався у фільмах: "Пес", "Дільничний із ДВРЗ", "Довбуш" та багатьох інших. Однак його творчий шлях перервала війна — наступного дня після початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України.

Він потрапив до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь в боях на Запорізькому напрямку. На жаль, 21 травня 2022 року Денис загинув під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя. 13 березня 2025 року йому мав виповнитися 41 рік.

Його дружина Тетяна є засновницею спільноти дружин загиблих героїв "Ми разом", яка об’єднала 5500 жінок, а також громадської організації "Жити попри все". Основний напрямок її діяльності — збереження пам’яті загиблих героїв та підтримка українок, які переживають втрату рідних.

У новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" Тетяна розповість, як змогла перетворити біль страшної втрати в побудову нового всесвіту і де бере сили для цього.

Нагадаємо, героїнею першого випуску "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала акторка Надія Хільська.

Також своєю історією для проєкту Новини.LIVE поділилась дружина "азовця" Ілона Мазур, яка втратила чоловіка через три місяці після одруження.