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Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

13 березня 2025 р. 21:13

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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Тетяна Ваценко-Бондарева є дружиною відомого українського каскадера Дениса Бондарева, який віддав життя за Україну у травні 2022 року. Зараз жінка займається збереженням пам’яті загиблих героїв та підтримує інших українок, які втратили коханих на війні.

Про неї йдеться у четвертому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Про що випуск

Денис Бондарев був одним з найкращих каскадерів України й знімався у фільмах: "Пес", "Дільничний із ДВРЗ", "Довбуш" та багатьох інших. Однак його творчий шлях перервала війна — наступного дня після початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України.

Він потрапив до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь в боях на Запорізькому напрямку. На жаль, 21 травня 2022 року Денис загинув під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя. 13 березня 2025 року йому мав виповнитися 41 рік.

Його дружина Тетяна є засновницею спільноти дружин загиблих героїв "Ми разом", яка об’єднала 5500 жінок, а також громадської організації "Жити попри все". Основний напрямок її діяльності — збереження пам’яті загиблих героїв та підтримка українок, які переживають втрату рідних. 

У новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" Тетяна розповість, як змогла перетворити біль страшної втрати в побудову нового всесвіту і де бере сили для цього.

Нагадаємо, героїнею першого випуску "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала акторка Надія Хільська.

Також своєю історією для проєкту Новини.LIVE поділилась дружина "азовця" Ілона Мазур, яка втратила чоловіка через три місяці після одруження.

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21:11 Лукашенко пригрозив Європі та Україні

20:51 Гранати з фронту зберігав удома — в Одесі судили військового

20:49 Трамп заявив про власні важелі впливу на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:39 У Харкові пролунали вибухи

20:33 Україна окреслила "червоні лінії" на зустрічі в Джидді, — ЗМІ

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція