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Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

17 декабря 2024 г. 13:49

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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Зарплата народных депутатов Украины не превышает 50 тысяч гривен. Значительно больше получают их помощники и аппарат Верховной Рады.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 декабря.

Ограниченные зарплаты нардепов

Железняк прокомментировал инициативу ограничить зарплаты государственным чиновникам до 100 тысяч гривен. По его словам, народные избранники уже фактически живут по подобным ограничениям, поскольку их зарплата не превышает 50 тысяч гривен.

"Не буду говорить хорошо это или плохо. Все-таки, мы были людьми, которые самостоятельно решили идти в парламент. Это политическая, а не бюрократическая должность. У меня нет ни категорического возражения, ни категорической поддержки подобных инициатив", — отметил нардеп.

В то же время, он высказался о проблеме коррупции среди руководителей государственных компаний. По его мнению, вопрос не столько в уровне зарплат, сколько в том, что огромные средства выводятся в оффшоры.

"Очень простой пример. Смотрите на зарплаты условного директора Энергоатома. Она не будет большой, просто воруют там миллиардами и спокойно выводят на оффшор. И вы можете ему в гривне поставить, он будет вам доплачивать за эту зарплату, просто чтобы находиться дальше в своей должности и благополучно воровать", — добавил Железняк.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области "Служба местных автомобильных дорог" намерена заключить договор с фирмой "Безеровкаагродорстрой" на 14,6 млн. грн. Владелец фирмы — депутат Одесского областного совета.

А депутат Анатолий Бурмич заявил, что монополизация борьбы с коррупцией приводит к злоупотреблениям, поэтому следует рассмотреть вопрос демонополизации этой сферы. Это показатель неэффективности созданных антикоррупционных органов.

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13:38 Зеленский почтил павших на Марсовом поле во Львове — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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