Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Монополізація боротьби з корупцією призводить до зловживань, тому треба розглянути питання демонополізації цієї сфери. Це показник неефективності створених антикорупційних органів.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив депутат Анатолій Бурміч.

В чому проблема на думку депутата

Він підкреслив необхідність залучення фахівців з досвідом у боротьбі з корупцією та посилення ролі держави в формуванні кадрової політики. За його словами, відсутність відповідальності при призначенні на керівні посади та недостатній парламентський контроль негативно впливають на ситуацію.

"Колись через наш комітет (антикорупційний, — ред.) йшли погодження на призначення керівників відділів в області — навіть тих, хто бореться з корупцією. Сьогодні це все скасовано. Ми не беремо участі в кадровій політиці борців з корупцією", — зазначив Бурміч.

Депутат також згадав про скасування практики узгодження призначень керівників антикорупційних підрозділів з відповідним комітетом, що, на його думку, ускладнює контроль за процесом формування кадрів у сфері боротьби з корупцією.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ЄС визнає прогрес України в аспекті боротьби з корупцією.

Також посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що світ має бути впевнений у тому, що допомога Україні використовується за призначенням.