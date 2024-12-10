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Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

10 грудня 2024 р. 02:35

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

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18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

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17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

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Монополізація боротьби з корупцією призводить до зловживань, тому треба розглянути питання демонополізації цієї сфери. Це показник неефективності створених антикорупційних органів. 

Про це в етері Вечір.LIVE заявив депутат Анатолій Бурміч.

В чому проблема на думку депутата

Він підкреслив необхідність залучення фахівців з досвідом у боротьбі з корупцією та посилення ролі держави в формуванні кадрової політики. За його словами, відсутність відповідальності при призначенні на керівні посади та недостатній парламентський контроль негативно впливають на ситуацію.

"Колись через наш комітет (антикорупційний, — ред.) йшли погодження на призначення керівників відділів в області — навіть тих, хто бореться з корупцією. Сьогодні це все скасовано. Ми не беремо участі в кадровій політиці борців з корупцією", — зазначив Бурміч.

Депутат також згадав про скасування практики узгодження призначень керівників антикорупційних підрозділів з відповідним комітетом, що, на його думку, ускладнює контроль за процесом формування кадрів у сфері боротьби з корупцією.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ЄС визнає прогрес України в аспекті боротьби з корупцією.

Також посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що світ має бути впевнений у тому, що допомога Україні використовується за призначенням.

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01:30 США тиснуть на зниження віку мобілізованих — що пропонують взамін

00:38 Футболіст Чорноморця сконфузився через українську мову — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Переведення за місцем проживання — підстави

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