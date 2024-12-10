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Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

10 декабря 2024 г. 2:35

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Монополизация борьбы с коррупцией приводит к злоупотреблениям и нужно рассмотреть вопросы демонополизации этой сферы. Это показатель неэффективности созданных антикоррупционных органов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил депутат Анатолий Бурмич.

В чем проблема по мнению депутата

Он подчеркнул необходимость привлечения специалистов с опытом в борьбе с коррупцией и усиления роли государства в формировании кадровой политики. По его словам, отсутствие ответственности при назначении на руководящие должности и недостаточном парламентском контроле негативно влияют на ситуацию.

"Когда-то через наш комитет (антикоррупционный, — ред.) шли согласования на назначение руководителей отделов в области — даже тех, кто борется с коррупцией. Сегодня это все отменено. Мы не участвуем в кадровой политике борцов с коррупцией", — отметил Бурмич.

Депутат также упомянул об отмене практики согласования назначений руководителей антикоррупционных подразделений с соответствующим комитетом, что, по его мнению, усложняет контроль за процессом формирования кадров в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что ЕС признает прогресс Украины в аспекте борьбы с коррупцией.

Также посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отметил, что мир должен быть уверен в том, что помощь Украине используется по назначению.

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01:32 Таможенника восстановили на работе, несмотря на дело о взятке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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