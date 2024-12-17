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Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

17 грудня 2024 р. 13:49

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13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

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22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

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Зарплата народних депутатів України не перевищує 50 тисяч гривень. Значно більше отримують їхні помічники та апарат Верховної Ради.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Обмежені зарплати нардепів 

Железняк прокоментував ініціативу обмежити зарплати державним посадовцям до 100 тисяч гривень. За його словами, народні обранці вже фактично живуть за подібними обмеженнями, оскільки їхня зарплата не перевищує 50 тисяч гривень.

"Не буду, напевно, говорити добре чи погано. Все ж таки, ми були людьми, які самостійно вирішили йти в парламент. Це політична, а не бюрократична посада. Я не маю ані категоричного заперечення, ані категоричної підтримки подібних ініціатив", — зазначив нардеп.

Водночас він висловився про проблему корупції серед керівників державних компаній. На його думку, питання не стільки в рівні зарплат, скільки в тому, що величезні кошти виводяться в офшори.

"Дуже простий приклад. Дивіться на зарплати умовного директора Енергоатома. Вона не буде великою, просто крадуть там мільярдами і спокійно виводять на офшор. І ви можете йому в гривні поставити, він буде вам доплачувати за цю зарплату, просто щоб знаходитися далі на своїй посаді і благополучно красти",— додав Железняк.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області "Служба місцевих автомобільних доріг" маэ намір укласти договір з фірмою "Безерівкаагрошляхбуд"на 14,6 млн грн. Власник фірми — депутат Одеської обласної ради

А депутат Анатолій Бурміч заявив, що монополізація боротьби з корупцією призводить до зловживань, тому треба розглянути питання демонополізації цієї сфери. Це показник неефективності створених антикорупційних органів. 

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15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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