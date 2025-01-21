Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Во вторник, 21 января, Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском городе Давос. Глава государства также встретится с лидерами стран и представителями крупного бизнеса.

Выступление украинского лидера на форуме в Давосе можно посмотреть по ссылке.

Форум в Давосе-2025

Основными темами нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе являются изменение климата, а также глобальные проблемы, в частности война в Украине и катастрофическая ситуация в Секторе Газа, где более года продолжаются боевые действия.

Еще одной важной темой форума является возвращение Дональда Трампа в Белый дом. В Давосе обеспокоены новыми политическими изменениями, в частности, в тарифной политике и экономике, и ждут определения, какие именно будут последствия для мировой экономики.

Напомним, 20 января в Давосе (Швейцария) стартовал Всемирный экономический форум, на котором собрались лидеры стран, бизнесмены и эксперты для обсуждения глобальных вызовов.

21 января президент Польши Анджей Дуда выступил в Украинском доме в Давосе и сделал заявления о войне в Украине.