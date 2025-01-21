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Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

21 січня 2025 р. 15:43

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У вівторок, 21 січня, Президент України Володимир Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі, який проходить в швейцарському місті Давос. Глава держави також зустрінеться з лідерами країн та представниками великого бізнесу.

Виступ українського лідера на форумі у Давосі можна подивитися за посиланням.

Форум у Давосі-2025

Основними темами цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі є зміна клімату, а також глобальні проблеми, зокрема війна в Україні та катастрофічна ситуація в Секторі Гази, де понад рік тривають бойові дії.

Ще однією важливою темою форуму є повернення Дональда Трампа до Білого дому. У Давосі стурбовані новими політичними змінами, зокрема в тарифній політиці та економіці, і чекають на визначення, які саме будуть наслідки для світової економіки.

Нагадаємо, 20 січня в Давосі (Швейцарія) стартував Всесвітній економічний форум, на якому зібралися лідери країн, бізнесмени та експерти для обговорення глобальних викликів.

21 січня президент Польщі Анджей Дуда виступив в Українському домі в Давосі та зробив заяви про війну в Україні.

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16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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