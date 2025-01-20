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У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

20 січня 2025 р. 17:31

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

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17:18РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

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Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
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19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

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08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
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23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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У місті Давос у Швейцарії у понеділок, 20 січня, стартує Всесвітній економічний форум. В ньому візьмуть участь делегації та лідери низки країн, зокрема, Президент України Володимир Зеленський.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Форум у Давосі-2025

За словами кореспондентки, головними темами цьогорічного форуму стануть кліматичні зміни у світі, адже обговорюватимуться виклики перед світом, а також погода.

Звичайно, не оминуть і війну в Україні та катастрофічну ситуацію в Секторі Гази, де понад рік тривали воєнні дії. Водночас однією з основних тем стане повернення до Білого дому Дональда Трампа. У Давосі непокояться новими правилами, особливо в тарифній політиці, економіці, і всі в очікуванні, що саме буде. 

"Завтра сюди приїжджатимуть делегації та очільники країн, а також Генсек НАТО Марк Рютте та Володимир Зеленський. Він виступатиме з промовою", — зазначила вона.

Нагадаємо, український дім у Давосі цього року знову прийматиме гостей з 20 до 23 січня.

Також ми писали, що сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Американці поділилися очікуваннями від майбутнього очільника Білого дому.

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17:26 Байден зустрів Трампа в Білому домі перед інавгурацією — відео

17:16 Подружжя Байден зробило прощальне фото у Білому домі

17:15 Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція та всі подробиці церемонії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Категорії курячих яєць — в чому різниця між маркуваннями

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

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08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

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19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

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08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

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23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE