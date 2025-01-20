У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

У місті Давос у Швейцарії у понеділок, 20 січня, стартує Всесвітній економічний форум. В ньому візьмуть участь делегації та лідери низки країн, зокрема, Президент України Володимир Зеленський.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Форум у Давосі-2025

За словами кореспондентки, головними темами цьогорічного форуму стануть кліматичні зміни у світі, адже обговорюватимуться виклики перед світом, а також погода.

Звичайно, не оминуть і війну в Україні та катастрофічну ситуацію в Секторі Гази, де понад рік тривали воєнні дії. Водночас однією з основних тем стане повернення до Білого дому Дональда Трампа. У Давосі непокояться новими правилами, особливо в тарифній політиці, економіці, і всі в очікуванні, що саме буде.

"Завтра сюди приїжджатимуть делегації та очільники країн, а також Генсек НАТО Марк Рютте та Володимир Зеленський. Він виступатиме з промовою", — зазначила вона.

Нагадаємо, український дім у Давосі цього року знову прийматиме гостей з 20 до 23 січня.

Також ми писали, що сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Американці поділилися очікуваннями від майбутнього очільника Білого дому.