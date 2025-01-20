В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

В городе Давос в Швейцарии в понедельник, 20 января, стартует Всемирный экономический форум. В нем примут участие делегации и лидеры ряда стран, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Форум в Давосе-2025

По словам корреспондента, главными темами нынешнего форума станут климатические изменения в мире, ведь будут обсуждаться вызовы перед миром, а также погода.

Конечно, не обойдут стороной и войну в Украине и катастрофическую ситуацию в Секторе Газа, где более года продолжались военные действия. В то же время одной из основных тем станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа. В Давосе беспокоятся новыми правилами, особенно в тарифной политике, экономике, и все в ожидании, что именно будет.

"Завтра сюда будут приезжать делегации и руководители стран, а также Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Он будет выступать с речью", — отметила она.

Напомним, украинский дом в Давосе в этом году снова будет принимать гостей с 20 по 23 января.

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