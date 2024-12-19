Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский предположил размещение иностранных миротворцев в Украине. Это он обсудил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева;

заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;

психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

две трети административного аппарата Украины — не коррумпированы, — Подоляк;

ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании, — Федиенко;

Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб для поставок в ЕС;

по меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных в России, погибли, а еще 1000 получили ранения во время боев в Курской области;

СБУ перехватила разговоры россиян, подтверждающих большие потери военных КНДР на Курщине;

спецпосланник Трампа считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам, а Трамп завершит войну до конца года;

Зеленский: мы против скорейшего окончания войны не в интересах Украины.

Ранее Зеленский заявил о позитиве размещения иностранных миротворцев в Украине от некоторых лидеров стран.

А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.