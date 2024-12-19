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Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

19 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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21:45Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский предположил размещение иностранных миротворцев в Украине. Это он обсудил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева;
  • заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;
  • психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • две трети административного аппарата Украины — не коррумпированы, — Подоляк;
  • ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании, — Федиенко;
  • Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб для поставок в ЕС;
  • по меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных в России, погибли, а еще 1000 получили ранения во время боев в Курской области;
  • СБУ перехватила разговоры россиян, подтверждающих большие потери военных КНДР на Курщине;
  • спецпосланник Трампа считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам, а Трамп завершит войну до конца года;
  • Зеленский: мы против скорейшего окончания войны не в интересах Украины.

Ранее Зеленский заявил о позитиве размещения иностранных миротворцев в Украине от некоторых лидеров стран.

А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.

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13:26 Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Евросовета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео

13:05 Весеннее тепло в декабре — Диденко дала прогноз погоды на завтра

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

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