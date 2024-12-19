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Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

19 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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21:45Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

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19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський припустив розміщення іноземних миротворців в Україні. Це він обговорив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Брюсселі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева;
  • заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук; 
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;
  • психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • дві третини адміністративного апарату України — не корумповані, — Подоляк; 
  • ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання, — Федієнко;
  • Україна та Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб для постачання до ЄС;
  • щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час боїв в Курській області;
  • СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині;
  • спецпосланник Трампа вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів, а Трамп завершить війну до кінця року;
  • Зеленський: ми проти швидкого закінчення війни не в інтересах України.

Раніше Зеленський заявив про позитив щодо розміщення іноземних миротворців в Україні від деяких лідерів країн.

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.

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14:08 Рада підтримала запит на позбавлення Бойка звання Героя України

13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

13:54 Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

13:38 Штрафи за несплату єдиного податку — які суми для ФОПів

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

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