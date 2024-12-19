Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський припустив розміщення іноземних миротворців в Україні. Це він обговорив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Брюсселі.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева;
- заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;
- психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- дві третини адміністративного апарату України — не корумповані, — Подоляк;
- ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання, — Федієнко;
- Україна та Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб для постачання до ЄС;
- щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час боїв в Курській області;
- СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині;
- спецпосланник Трампа вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів, а Трамп завершить війну до кінця року;
- Зеленський: ми проти швидкого закінчення війни не в інтересах України.
Раніше Зеленський заявив про позитив щодо розміщення іноземних миротворців в Україні від деяких лідерів країн.
А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.