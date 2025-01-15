Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 15 января, в эфире Вечір.LIVE обсудим целый ряд важных вопросов. В частности, встречу Президента Украины Владимира Зеленского с политическим руководством Польши.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

Зеленский с визитом в Польше;

У Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев, — Reuters;

Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, — Сибига;

Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат, "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

народный депутат, "Слуга Народа" Роман Грищук.

Напомним, Зеленский сегодня, 15 января, прибыл с рабочим визитом в столицу Польши, Варшаву. Он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время этой встречи глава государства подчеркнул, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины.