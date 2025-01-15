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Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

15 января 2025 г. 18:10

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Сегодня, 15 января, в эфире Вечір.LIVE обсудим целый ряд важных вопросов. В частности, встречу Президента Украины Владимира Зеленского с политическим руководством Польши.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • Зеленский с визитом в Польше;
  • У Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев, — Reuters;
  • Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, — Сибига;
  • Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • народный депутат, "Слуга Народа" Роман Грищук.

Напомним, Зеленский сегодня, 15 января, прибыл с рабочим визитом в столицу Польши, Варшаву. Он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время этой встречи глава государства подчеркнул, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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