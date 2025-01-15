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Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

15 січня 2025 р. 16:49

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18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

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16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

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14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

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13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

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13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

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13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

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10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

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23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

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21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

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10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, вирушив до Варшави. Там він зустрівся з польськими польськими лідерами — президентом Анджеєм Дудою та прем'є-міністром Дональдом Туском.

Подивитися зустріч можна в ефірі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського і Дуди

Під час зустрічі лідери країн обговорили низку важливих питань, про які повідомили засоби масової інформації під час спільної пресконференції. Серед них ситуацію на фронті у війні проти російських загарбників, а також питання взаємовідносин між Україною та Польщею.

Нагадуємо, Зеленський прибув до Польщі. Глава держави проводить переговори з Анджеєм Дудою та Дональдом Туском.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з командою новообраного президента США Дональда Трампа. Вона має відбудеться після інавгурації американського лідера.

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23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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