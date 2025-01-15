Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, вирушив до Варшави. Там він зустрівся з польськими польськими лідерами — президентом Анджеєм Дудою та прем'є-міністром Дональдом Туском.

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Зустріч Зеленського і Дуди

Під час зустрічі лідери країн обговорили низку важливих питань, про які повідомили засоби масової інформації під час спільної пресконференції. Серед них ситуацію на фронті у війні проти російських загарбників, а також питання взаємовідносин між Україною та Польщею.

Нагадуємо, Зеленський прибув до Польщі. Глава держави проводить переговори з Анджеєм Дудою та Дональдом Туском.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з командою новообраного президента США Дональда Трампа. Вона має відбудеться після інавгурації американського лідера.