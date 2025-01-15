Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Глава держави проводить переговори з Анджеєм Дудою та Дональдом Туском.

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Візит Зеленського у Польщу

Глава України наразі перебуває з візитом у Варшаві. У Володимира Зеленського запланована зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім того, Президент України проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Пісторіусом. Міністр оборони Німеччини прибув до столиці України з неоголошеним візитом.

Президент Володимир Зеленський також провів переговори з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери держав обговорили гарантії безпеки для України. Йшлося, зокрема, про розміщення французьких військових на території України.