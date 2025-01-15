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Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

15 января 2025 г. 14:30

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Глава государства проводит переговоры с Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на канале Новини.LIVE в YouTube.

Визит Зеленского в Польшу

Глава Украины сейчас находится с визитом в Варшаве. У Владимира Зеленского запланирована встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, Президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский встретился с Борисом Писториусом. Министр обороны Германии прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.

Президент Владимир Зеленский также провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры государств обсудили гарантии безопасности для Украины. Речь шла, в частности, о размещении французских военных на территории Украины.

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14:58 Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 На Николаевщине появятся острова-батарейки — как они работают

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