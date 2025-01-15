Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Глава государства проводит переговоры с Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

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Визит Зеленского в Польшу

Глава Украины сейчас находится с визитом в Варшаве. У Владимира Зеленского запланирована встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, Президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский встретился с Борисом Писториусом. Министр обороны Германии прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.

Президент Владимир Зеленский также провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры государств обсудили гарантии безопасности для Украины. Речь шла, в частности, о размещении французских военных на территории Украины.