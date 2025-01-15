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Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

15 января 2025 г. 16:49

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, отправился в Варшаву. Там он встретился с польскими польскими лидерами — президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Посмотреть встречу можно в эфире Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Дуды

В ходе встречи лидеры стран обсудили ряд важных вопросов, о которых сообщили средства массовой информации во время совместной пресс-конференции. Среди них ситуацию на фронте в войне против российских захватчиков, а также вопросы взаимоотношений между Украиной и Польшей.

Напоминаем, Зеленский прибыл в Польшу. Глава государства проводит переговоры с Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готовится к встрече с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она должна состояться после инаугурации американского лидера.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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