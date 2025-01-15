Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, отправился в Варшаву. Там он встретился с польскими польскими лидерами — президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

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Встреча Зеленского и Дуды

В ходе встречи лидеры стран обсудили ряд важных вопросов, о которых сообщили средства массовой информации во время совместной пресс-конференции. Среди них ситуацию на фронте в войне против российских захватчиков, а также вопросы взаимоотношений между Украиной и Польшей.

Напоминаем, Зеленский прибыл в Польшу. Глава государства проводит переговоры с Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готовится к встрече с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она должна состояться после инаугурации американского лидера.