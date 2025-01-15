Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрем, зустріч Президента України Володимира Зеленського з політичним керівництвом Польщі.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні теми:

Зеленський з візитом у Польщі;

У Трампа чекають мирну угоду між Україною та РФ за кілька місяців, — Reuters;

Заборона на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною, — Сибіга;

Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат, "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

народний депутат, "Слуга Народу" Роман Грищук.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув з робочим візитом до столиці Польщі, Варшави. Він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час цієї зустрічі глава держави наголосив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для Укрїни.