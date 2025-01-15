Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрем, зустріч Президента України Володимира Зеленського з політичним керівництвом Польщі.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні теми:
- Зеленський з візитом у Польщі;
- У Трампа чекають мирну угоду між Україною та РФ за кілька місяців, — Reuters;
- Заборона на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною, — Сибіга;
- Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат, "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- народний депутат, "Слуга Народу" Роман Грищук.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув з робочим візитом до столиці Польщі, Варшави. Він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час цієї зустрічі глава держави наголосив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для Укрїни.