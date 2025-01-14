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Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

14 января 2025 г. 8:00

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

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08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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21:20Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

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08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, нардепы Игорь Фрис и Георгий Мазурашу, политолог Андрей Миселюк, эксперт-международник Станислав Желиховский, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, а также заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. В частности, они обсудят заключительную президентскую речь Джо Байдена.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, устроят ли Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очную ставку".

Они отреагируют также на скандал в Киеве, где военного не пустили в ресторан.

Напомним, 13 января Байден выступил перед Государственным департаментом. В частности, он говорил об агрессивной войне России против Украины.

Также Зеленский ответил на предложение Фицо о встрече. Он пригласил его в Киев в пятницу.

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

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08:58 Сколько раз россияне наступали на фронте — детали от Генштаба

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

08:45 Субсидия на аренду жилья — когда ВПЛ начнут получать деньги

08:32 Во Львове 3 ОШБр открыла школу дронов — детали от Садового

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Бронирование аграриев в Украине — какие есть условия в 2025 году

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08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"