Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, нардепы Игорь Фрис и Георгий Мазурашу, политолог Андрей Миселюк, эксперт-международник Станислав Желиховский, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, а также заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. В частности, они обсудят заключительную президентскую речь Джо Байдена.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, устроят ли Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очную ставку".

Они отреагируют также на скандал в Киеве, где военного не пустили в ресторан.

Напомним, 13 января Байден выступил перед Государственным департаментом. В частности, он говорил об агрессивной войне России против Украины.

Также Зеленский ответил на предложение Фицо о встрече. Он пригласил его в Киев в пятницу.