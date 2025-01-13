Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вистпив із терміновим зверненням перед Державним департаментом. Під час виступу він загадав Україну.

Звернення транслюють Новини.LIVE у понеділок, 13 січня.

Про що ефір

Напередодні припинення своїх повноважень президент США Джо Байден виступив перед представниками Держдепу. У присутності очільника Держдепартаменту Ентоні Блінкена очільник Білого Дому підняв низку важливих питань. Зокрема, він говорив про агресивну війну Російської Федерації проти України.

Також ми писали, що Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Сторони говорили про ситуацію у Газі, оскільки уряд США прагне досягти угоди про припинення вогню та звільнення заручників ще за президенства Байдена.

Також Байден висловився щодо шансів України на перемогу у війні проти російських щагарбників.