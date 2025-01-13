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Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

13 січня 2025 р. 21:20

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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден вистпив із терміновим зверненням перед Державним департаментом. Під час виступу він загадав Україну.

Звернення транслюють Новини.LIVE у понеділок, 13 січня.

Про що ефір

Напередодні припинення своїх повноважень президент США Джо Байден виступив перед представниками Держдепу. У присутності очільника Держдепартаменту Ентоні Блінкена очільник Білого Дому підняв низку важливих питань. Зокрема, він говорив про агресивну війну Російської Федерації проти України.

Також ми писали, що Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Сторони говорили про ситуацію у Газі, оскільки уряд США прагне досягти угоди про припинення вогню та звільнення заручників ще за президенства Байдена.

Також Байден висловився щодо шансів України на перемогу у війні проти російських щагарбників.

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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