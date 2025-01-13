Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со срочным обращением перед Государственным департаментом. Во время выступления он загадал Украину.

Обращение транслируют Новини.LIVE в понедельник, 13 января.

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Накануне прекращения своих полномочий президент США Джо Байден выступил перед представителями Госдепа. В присутствии главы Госдепартамента Энтони Блинкена глава Белого Дома поднял ряд важных вопросов. В частности, он говорил об агрессивной войне Российской Федерации против Украины.

Также мы писали, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны говорили о ситуации в Газе, поскольку правительство США стремится достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников еще при президентстве Байдена.

Также Байден высказался относительно шансов Украины на победу в войне против российских захватчиков.