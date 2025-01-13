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Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

13 января 2025 г. 21:20

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21:20Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
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20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

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21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

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10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
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20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со срочным обращением перед Государственным департаментом. Во время выступления он загадал Украину.

Обращение транслируют Новини.LIVE в понедельник, 13 января.

О чем эфир

Накануне прекращения своих полномочий президент США Джо Байден выступил перед представителями Госдепа. В присутствии главы Госдепартамента Энтони Блинкена глава Белого Дома поднял ряд важных вопросов. В частности, он говорил об агрессивной войне Российской Федерации против Украины.

Также мы писали, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны говорили о ситуации в Газе, поскольку правительство США стремится достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников еще при президентстве Байдена.

Также Байден высказался относительно шансов Украины на победу в войне против российских захватчиков.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

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10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

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