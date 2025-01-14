Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, нардепи Ігор Фріс та Георгій Мазурашу, політолог Андрій Миселюк, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, а також заступник директора компанії із виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Зокрема, вони обговорять завершальну президентську промову Джо Байдена.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують, чи влаштують Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очну ставку".

Вони відреагують також на скандал у Києві, де військового не пустили у ресторан.

Нагадаємо, 13 січня Байден виступив перед Державним департаментом. Зокрема, він говорив про агресивну війну Росії проти України.

Також Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі. Він запросив його у Київ у пʼятницю.