Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

В Украине прокурорам хотят поднять зарплату на 37%. А КНДР уже получила за поставки оружия России до 5,5 млрд долларов.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE, который вы можете посмотреть на YouTube.

Гости эфира

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

Андрей Павловский — эксперт по вопросам социальной политики, народный депутат Украины VI, VII созывов;

Эскандер Бариев — председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;

Олег Постернак — политтехнолог;

Коба Накопия — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Национальное движение";

Тарас Семенюк — политолог-международник.

Что будут обсуждать эксперты

В эфире эксперты обсудят следующие темы:

только 1,5% коррупционеров сели в тюрьмы за время полномасштабного вторжения, — Опендатабот;

прокурорам хотят поднять зарплаты на 37%;

из-за политических преследований в Крыму за решеткой более 190 украинцев;

в ОПУ пока не нашли кандидата на должность нового генпрокурора — СМИ;

в Украину на этой неделе прибудет делегация Южной Кореи;

КНДР получила за поставки оружия России до 5,5 млрд. долларов.

Напомним, по данным Опендатабота, с начала полномасштабной войны было вынесено 6 877 приговоров коррупционерам. Однако только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы.

Также недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в настоящее время замены на должность генпрокурора вместо Андрея Костина нет.