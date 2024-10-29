Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

В Украине прокурорам хотят поднять зарплату на 37%. А КНДР уже получила за поставки оружия России до 5,5 млрд долларов.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE, который вы можете посмотреть на YouTube.
Гости эфира
Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:
- Андрей Павловский — эксперт по вопросам социальной политики, народный депутат Украины VI, VII созывов;
- Эскандер Бариев — председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Коба Накопия — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Национальное движение";
- Тарас Семенюк — политолог-международник.
Что будут обсуждать эксперты
В эфире эксперты обсудят следующие темы:
- только 1,5% коррупционеров сели в тюрьмы за время полномасштабного вторжения, — Опендатабот;
- прокурорам хотят поднять зарплаты на 37%;
- из-за политических преследований в Крыму за решеткой более 190 украинцев;
- в ОПУ пока не нашли кандидата на должность нового генпрокурора — СМИ;
- в Украину на этой неделе прибудет делегация Южной Кореи;
- КНДР получила за поставки оружия России до 5,5 млрд. долларов.
Напомним, по данным Опендатабота, с начала полномасштабной войны было вынесено 6 877 приговоров коррупционерам. Однако только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы.
Также недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в настоящее время замены на должность генпрокурора вместо Андрея Костина нет.