Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

В Україні прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%. А КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який ви можете переглянути на YouTube.

Гості ефіру

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

Андрій Павловський — експерт з питань соціальної політики, народний депутат України VI, VII скликань;

Ескандер Барієв — голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;

Олег Постернак — політтехнолог;

Коба Накопія — депутат парламенту Грузії від опозиційної партії "Національний рух";

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник.

Що обговорюватимуть експерти

Під час ефірі експерти обговорять наступні теми:

лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення, — Опендатабот;

прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%;

через політичні переслідування у Криму за ґратами понад 190 українців;

в ОПУ поки не знайшли кандидата на посаду нового генпрокурора — ЗМІ;

в Україну цього тижня прибуде делегація Південної Кореї;

КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, з початку повномасштабної війни було винесено 6 877 вироків корупціонерам. Проте лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Також нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі заміни на посаду генпрокурора замість Андрія Костіна, немає.