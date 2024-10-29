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Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

29 жовтня 2024 р. 13:02

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13:02Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

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10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

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09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

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08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

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08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

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21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

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13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

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21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

В Україні прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%. А КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який ви можете переглянути на YouTube.  

Гості ефіру

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Андрій Павловський — експерт з питань соціальної політики, народний депутат України VI, VII скликань;
  • Ескандер Барієв — голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Коба Накопія — депутат парламенту Грузії від опозиційної партії "Національний рух";
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник.

Що обговорюватимуть експерти 

Під час ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення, — Опендатабот;
  • прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%;
  • через політичні переслідування у Криму за ґратами понад 190 українців;
  • в ОПУ поки не знайшли кандидата на посаду нового генпрокурора — ЗМІ;
  • в Україну цього тижня прибуде делегація Південної Кореї;
  • КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, з початку повномасштабної війни було винесено 6 877 вироків корупціонерам. Проте лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. 

Також нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі заміни на посаду генпрокурора замість Андрія Костіна, немає. 

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14:14 Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео

14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Кличко назвав, коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон

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