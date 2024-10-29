Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

В Україні прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%. А КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який ви можете переглянути на YouTube.
Гості ефіру
Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:
- Андрій Павловський — експерт з питань соціальної політики, народний депутат України VI, VII скликань;
- Ескандер Барієв — голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;
- Олег Постернак — політтехнолог;
- Коба Накопія — депутат парламенту Грузії від опозиційної партії "Національний рух";
- Тарас Семенюк — політолог-міжнародник.
Що обговорюватимуть експерти
Під час ефірі експерти обговорять наступні теми:
- лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення, — Опендатабот;
- прокурорам хочуть підняти зарплати на 37%;
- через політичні переслідування у Криму за ґратами понад 190 українців;
- в ОПУ поки не знайшли кандидата на посаду нового генпрокурора — ЗМІ;
- в Україну цього тижня прибуде делегація Південної Кореї;
- КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 млрд доларів.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, з початку повномасштабної війни було винесено 6 877 вироків корупціонерам. Проте лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі.
Також нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі заміни на посаду генпрокурора замість Андрія Костіна, немає.