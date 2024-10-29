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Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

29 жовтня 2024 р. 12:48

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

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Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Станом на зараз заміни на його місце не знайшли.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE

Звільнення Костіна

За словами Гончаренка, наразі остаточного кандидата на посаду генпрокурора зараз немає. Поки його обов'язки виконуватиме перший заступник Олексій Хоменко.

Крім того, нардеп додав, що звільнити Костіна й перевести на посаду посла в Нідерландах його планували ще до скандалу з прокурорами.

Водночас видання Українська Правда, посилаючись на джерела у команді президента, повідомило, що Костін "давно просився на вихід". 

"Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора величезна проблема. Він має бути чистим і незашквареним, він має бути компетентним і, щоб ви розуміли, — мало хто б погодився зараз на цю посаду", — розповів співрозмовник.

Що передувало

Нагадаємо, 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це сталося після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями.

Після цього Олексій Гончаренко заявив, що хоч Костін і пішов у відставку, але тепер його подальша кар’єра залишається під питанням.

Водночас NV з посиланням на анонімні джерела в ОГП, повідомило, що новим генпрокурором України стане Руслан Кравченко. Наразі він обіймає посаду голови Київської військової адміністрації.

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14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

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