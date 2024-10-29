Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Станом на зараз заміни на його місце не знайшли.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE.

Звільнення Костіна

За словами Гончаренка, наразі остаточного кандидата на посаду генпрокурора зараз немає. Поки його обов'язки виконуватиме перший заступник Олексій Хоменко.

Крім того, нардеп додав, що звільнити Костіна й перевести на посаду посла в Нідерландах його планували ще до скандалу з прокурорами.

Водночас видання Українська Правда, посилаючись на джерела у команді президента, повідомило, що Костін "давно просився на вихід".

"Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора величезна проблема. Він має бути чистим і незашквареним, він має бути компетентним і, щоб ви розуміли, — мало хто б погодився зараз на цю посаду", — розповів співрозмовник.

Що передувало

Нагадаємо, 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це сталося після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями.

Після цього Олексій Гончаренко заявив, що хоч Костін і пішов у відставку, але тепер його подальша кар’єра залишається під питанням.

Водночас NV з посиланням на анонімні джерела в ОГП, повідомило, що новим генпрокурором України стане Руслан Кравченко. Наразі він обіймає посаду голови Київської військової адміністрації.