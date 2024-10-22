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Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

22 жовтня 2024 р. 22:39

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20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

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19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

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18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Генеральний прокурор Андрій Костін у вівторок, 22 жовтня, написав заяву на звільнення на тлі корупційних скандалів у МСЕК. Причина звільнення може вплинути на його дипломатичне майбутнє.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

Звільнення Костіна 

Гончаренко вважає, що хоч Костін і пішов у відставку, але тепер його подальша кар’єра залишається під питанням.

"Щоб уникнути неприємностей, країна призначення повинна погодитися на кандидатуру посла", — сказав він.

Депутат навів у приклад ситуацію з колишнім очільником Міноборони Олексієм Резніковим. 

"Попередньо запитали, але через корупційний скандал його так і не призначили. Схожа ситуація може повторитися з Костіним", — зауважив він.

Нагадаємо, Зеленський закликав провести кадрові рішення під час засідання РНБО стосовно корупції в МСЕК.

Також в Україні перевірять діагнози всіх чиновників, у першу чергу топпосадовців.

Крім того, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фіктивні рішення МСЕК.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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