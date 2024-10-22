Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Генеральний прокурор Андрій Костін у вівторок, 22 жовтня, написав заяву на звільнення на тлі корупційних скандалів у МСЕК. Причина звільнення може вплинути на його дипломатичне майбутнє.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

Звільнення Костіна

Гончаренко вважає, що хоч Костін і пішов у відставку, але тепер його подальша кар’єра залишається під питанням.

"Щоб уникнути неприємностей, країна призначення повинна погодитися на кандидатуру посла", — сказав він.

Депутат навів у приклад ситуацію з колишнім очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

"Попередньо запитали, але через корупційний скандал його так і не призначили. Схожа ситуація може повторитися з Костіним", — зауважив він.

Нагадаємо, Зеленський закликав провести кадрові рішення під час засідання РНБО стосовно корупції в МСЕК.

Також в Україні перевірять діагнози всіх чиновників, у першу чергу топпосадовців.

Крім того, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фіктивні рішення МСЕК.