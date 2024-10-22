Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Генеральный прокурор Андрей Костин во вторник, 22 октября, написал заявление об увольнении на фоне коррупционных скандалов в МСЭК. Причина увольнения может повлиять на его дипломатическое будущее.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

Увольнение Костина

Гончаренко считает, что хоть Костин и ушел в отставку, но теперь дальнейшая его карьера остается под вопросом.

"Чтобы избежать неприятностей, страна назначения должна согласиться на кандидатуру посла", — сказал он.

Депутат привел в пример ситуацию с бывшим главой Минобороны Алексеем Резниковым.

"Предварительно спросили, но из-за коррупционного скандала его так и не назначили. Похожая ситуация может повториться с Костиным", — отметил он.

Напомним, Зеленский призвал провести кадровые решения во время заседания СНБО по коррупции в МСЭК.

Также в Украине проверят диагнозы всех чиновников, в первую очередь топ-чиновников.

Кроме того, заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фиктивные решения МСЭК.