Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Генеральный прокурор Андрей Костин во вторник, 22 октября, написал заявление об увольнении на фоне коррупционных скандалов в МСЭК. Причина увольнения может повлиять на его дипломатическое будущее.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.
Увольнение Костина
Гончаренко считает, что хоть Костин и ушел в отставку, но теперь дальнейшая его карьера остается под вопросом.
"Чтобы избежать неприятностей, страна назначения должна согласиться на кандидатуру посла", — сказал он.
Депутат привел в пример ситуацию с бывшим главой Минобороны Алексеем Резниковым.
"Предварительно спросили, но из-за коррупционного скандала его так и не назначили. Похожая ситуация может повториться с Костиным", — отметил он.
Напомним, Зеленский призвал провести кадровые решения во время заседания СНБО по коррупции в МСЭК.
Также в Украине проверят диагнозы всех чиновников, в первую очередь топ-чиновников.
Кроме того, заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фиктивные решения МСЭК.