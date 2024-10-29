Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о согласии на увольнение президентом Андрея Костина с должности генерального прокурора. По состоянию на данный момент замены на его место не нашли.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE.

Увольнение Костина

По словам Гончаренко, в настоящее время окончательного кандидата на должность генпрокурора сейчас нет. Пока его обязанности исполнит первый заместитель Алексей Хоменко.

Кроме того, нардеп добавил, что уволить Костина и перевести на должность посла в Нидерландах его планировали еще до скандала с прокурорами.

В то же время, издание Украинская Правда, ссылаясь на источники в команде президента, сообщило, что Костин "давно просился на выход".

"Костин давно просился на выход. Он реально ничего не делал в той прокуратуре. А после скандала с прокурорами не среагировать было невозможно. Сейчас найти кандидата на генпрокурора огромная проблема. Он должен быть чистым и незашкваренным, он должен быть компетентным и чтобы вы понимали, — мало кто согласился бы сейчас на эту должность", — рассказал собеседник.

Что предшествовало

Напомним, 22 октября генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Это произошло после скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями.

После этого Алексей Гончаренко заявил, что хоть Костин и ушел в отставку, но теперь его дальнейшая карьера остается под вопросом.

В то же время NV со ссылкой на анонимные источники в ОГП сообщило, что новым генпрокурором Украины станет Руслан Кравченко. В настоящее время он занимает должность главы Киевской военной администрации.