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Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

4 июня 2025 г. 13:16

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Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

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13:16 Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

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12:42 Генсекретарь НАТО дает важную пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Подрыв Крымского моста и ультиматум РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира День.LIVE кандидат политических наук Андрей Ковалев, военный аналитик Дмитрий Снегирев, политолог Олесь Доний, руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, политтехнолог Олег Постернак, военный эксперт Иван Ступак и президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник. В частности, они обсудят заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед "Рамштайном".

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о границах 1991 года.

Среди других тем:

  • На этой неделе может состояться телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа;
  • Трамп заявил, что США невиданными темпами пополняют запасы вооружений;
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего преемника Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.

Напомним, Рютте провел пресс-конференцию накануне встречи с руководителями Минобороны Великобритании и Германии.

А украинская делегация уже прибыла в Брюссель. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

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14:13 Рютте отреагировал на операцию СБУ "Паутина"

14:04 Чиновник из администрации Трампа может иметь связи с РФ, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:55 В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле

13:54 Военные показали, как ночью сбивали дроны РФ над морем (видео)

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