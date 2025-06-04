Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE кандидат політичних наук Андрій Ковальов, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, політолог Олесь Доній, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, політтехнолог Олег Постернак, військовий експерт Іван Ступак та президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник. Зокрема, вони обговорять заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед "Рамштайном".

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Ефір День.LIVE

Гості прокоментують заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного про кордони 1991 року.

Серед інших тем:

Цього тижня може відбутися телефонна розмова Сі Цзіньпіна і Трампа;

Трамп заявив, що США небаченими темпами поповнюють запаси озброєнь;

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не згоден з обіцянками свого наступника Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.

Нагадаємо, Рютте провів пресконференцію напередодні зустрічі з очільниками Міноборони Великої Британії та Німеччини.

А українська делегація вже прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров.