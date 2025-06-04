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Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

04 червня 2025 р. 13:16

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Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

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Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

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13:16 Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

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12:42 Генсекретар НАТО дає важливу пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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20:00 Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

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17:50 Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE кандидат політичних наук Андрій Ковальов, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, політолог Олесь Доній, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, політтехнолог Олег Постернак, військовий експерт Іван Ступак та президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник. Зокрема, вони обговорять заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед "Рамштайном". 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного про кордони 1991 року.

Серед інших тем:

  • Цього тижня може відбутися телефонна розмова Сі Цзіньпіна і Трампа;
  • Трамп заявив, що США небаченими темпами поповнюють запаси озброєнь;
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не згоден з обіцянками свого наступника Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.

Нагадаємо, Рютте провів пресконференцію напередодні зустрічі з очільниками Міноборони Великої Британії та Німеччини.

А українська делегація вже прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:04 Посадовець з адміністрації Трампа може мати звʼязки з РФ, — ЗМІ

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