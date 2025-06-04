Генсекретар НАТО дає важливу пресконференцію — прямий ефір

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проводить пресконференцію напередодні зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини. Захід відбувається у межах підготовки до ключових дипломатичних консультацій щодо оборонної співпраці в межах Альянсу та ситуації в Україні.

Пряму трансляцію виступу Марка Рютте дивіться на Новини.LIVE.

Марк Рютте виступив перед союзниками

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять посилення підтримки Києва, зміцнення східного флангу НАТО, а також підготовку до майбутнього саміту в Гаазі та Вашингтоні. Виступ Рютте перед журналістами має окреслити головні позиції Альянсу напередодні тристоронньої зустрічі.

Нагадаємо, джерела НАТО повідомили Новини.LIVE, що Україна буде присутня на саміті в Гаазі у червні.

Тим часом в Пентагоні прокоментували, чому міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на зустрічі "Рамштайн".