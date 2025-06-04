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Генсекретарь НАТО дает важную пресс-конференцию — прямой эфир

Генсекретарь НАТО дает важную пресс-конференцию — прямой эфир

4 июня 2025 г. 12:42

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводит пресс-конференцию накануне встречи с министрами обороны Великобритании и Германии. Мероприятие проходит в рамках подготовки к ключевым дипломатическим консультациям по оборонному сотрудничеству в рамках Альянса и ситуации в Украине.

Прямую трансляцию выступления Марка Рютте смотрите на Новини.LIVE.

Марк Рютте выступил перед союзниками

Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят усиление поддержки Киева, укрепление восточного фланга НАТО, а также подготовку к предстоящему саммиту в Гааге и Вашингтоне. Выступление Рютте перед журналистами должно очертить главные позиции Альянса накануне трехсторонней встречи.

Напомним, источники НАТО сообщили Новини.LIVE, что Украина будет присутствовать на саммите в Гааге в июне.

Тем временем в Пентагоне прокомментировали, почему министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече "Рамштайн".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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