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Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

6 января 2025 г. 13:00

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13:00 Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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13:00 Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, а также узнаем позицию США по этому вопросу. Также поговорим об интервью Президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Российские войска возобновили наступательные операции к востоку от Покровска
  • Когда могут состояться выборы в Украине
  • Ворог вплотную приблизился к границе с Днепропетровской областью

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко
  • первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский
  • политолог Валерий Дымов
  • глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак
  • политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев

Напомним, Новини.LIVE собрали главные тезисы Президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Также мы писали, что армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.

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13:03 В сети раскритиковали вопросы Фридмана Зеленскому

12:59 Оставили без защиты — мощный удар ВМС по врагу на юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика