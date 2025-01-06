Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, а также узнаем позицию США по этому вопросу. Также поговорим об интервью Президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

Российские войска возобновили наступательные операции к востоку от Покровска

Когда могут состояться выборы в Украине

Ворог вплотную приблизился к границе с Днепропетровской областью

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский

политолог Валерий Дымов

глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак

политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев

Напомним, Новини.LIVE собрали главные тезисы Президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Также мы писали, что армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.