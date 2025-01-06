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Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

06 січня 2025 р. 13:00

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

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Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Сьогодні в ефір День.LIVE обговоримо просування Збройних сил України у Курській області, а також дізнаємося позицію США щодо цього питання. Також поговоримо про інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • Російські війська відновили наступальні операції на схід від Покровська
  • Коли можуть відбутися вибори в Україні
  • Ворог впритул наблизився до кордону з Дніпропетровською областю

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
  • політолог Валерій Димов;
  • голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак;
  • політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали головні тези Президента України Володимира Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Мова йшла і про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму. 

Також ми писали, що армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.

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17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

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5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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