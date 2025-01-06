Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефір День.LIVE обговоримо просування Збройних сил України у Курській області, а також дізнаємося позицію США щодо цього питання. Також поговоримо про інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Російські війська відновили наступальні операції на схід від Покровська
- Коли можуть відбутися вибори в Україні
- Ворог впритул наблизився до кордону з Дніпропетровською областю
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
- політолог Валерій Димов;
- голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак;
- політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв.
Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали головні тези Президента України Володимира Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Мова йшла і про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму.
Також ми писали, що армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.