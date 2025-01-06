Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Події у Курській області Росії залишаються однією з топових тем у російському сегменті Telegram, залишивши позаду висвітлення бойових дій на Донбасі. Причина в тому, що ця область має символічне значення для російської пропаганди.

Про це заявив доктор соціологічних наук Олександр Шульга в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 6 січня.

Росіян не цікавлять події на Донбасі

За словами Шульги, інформація про Курську операцію набрала за 2024 рік понад півтора мільярда переглядів у Telegram.

"Курська операція та події навколо неї — це одна з топових тем 2024 року в російському сегменті Telegram. Повідомлення на цю тему зібрали понад півтора мільярда переглядів. Для порівняння, просування росіян на Донбасі, які активно висвітлюють на російському телебаченні, мають значно менше охоплення", — сказав експерт.

Соціолог додав, що Донбас чи саме місто Покровськ, за яке зараз йдуть запеклі бої, для багатьох росіян є дуже далекими.

"Покровськ десь там далеко, Донбас теж. А от Курська область тут, вона ісконно руська, як то кажуть. Тому понад півтора мільярди переглядів", — підсумував Шульга.

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також український блогер і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що одночасно із наступом української армії на Курщині окупанти теж здійснюють наступальні дії у напрямку державного кордону.