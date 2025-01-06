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Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

06 січня 2025 р. 12:33

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

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Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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Події у Курській області Росії залишаються однією з топових тем у російському сегменті Telegram, залишивши позаду висвітлення бойових дій на Донбасі. Причина в тому, що ця область має символічне значення для російської пропаганди.

Про це заявив доктор соціологічних наук Олександр Шульга в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 6 січня.

Росіян не цікавлять події на Донбасі

За словами Шульги, інформація про Курську операцію набрала за 2024 рік понад півтора мільярда переглядів у Telegram.

"Курська операція та події навколо неї — це одна з топових тем 2024 року в російському сегменті Telegram. Повідомлення на цю тему зібрали понад півтора мільярда переглядів. Для порівняння, просування росіян на Донбасі, які активно висвітлюють на російському телебаченні, мають значно менше охоплення", — сказав експерт.

Соціолог додав, що Донбас чи саме місто Покровськ, за яке зараз йдуть запеклі бої, для багатьох росіян є дуже далекими.

"Покровськ десь там далеко, Донбас теж. А от Курська область тут, вона ісконно руська, як то кажуть. Тому понад півтора мільярди переглядів", — підсумував Шульга.

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також український блогер і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що одночасно із наступом української армії на Курщині окупанти теж здійснюють наступальні дії у напрямку державного кордону. 

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17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

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10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів