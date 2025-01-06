Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

События в Курской области России остаются одной из топовых тем в российском сегменте Telegram, оставив позади освещение боевых действий на Донбассе. Причина в том, что эта область имеет символическое значение для российской пропаганды.

Об этом заявил доктор социологических наук Александр Шульга в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 января.

Россиян не интересуют события на Донбассе

По словам Шульги, информация о Курской операции набрала за 2024 год более полутора миллиардов просмотров в Telegram.

"Курская операция и события вокруг нее — это одна из топовых тем 2024 года в российском сегменте Telegram. Сообщения на эту тему собрали более полутора миллиардов просмотров. Для сравнения, продвижение россиян на Донбассе, которые активно освещают на российском телевидении, имеют значительно меньший охват", — сказал эксперт.

Социолог добавил, что Донбасс или сам город Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои, для многих россиян остаются очень далекими.

"Покровск где-то там далеко, Донбасс тоже. А вот Курская область здесь, она исконно русская, как говорится. Поэтому более полутора миллиардов просмотров", — подытожил Шульга.

Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Также украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко отметил, что одновременно с наступлением украинской армии на Курщине оккупанты тоже осуществляют наступательные действия в направлении государственной границы.