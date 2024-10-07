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Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

7 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

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17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
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21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

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17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

На фронте погиб зять застреленной во Львове языковеда Ирины Фарион, жесткие обстрелы Сумской области и последствия — главные темы эфира Ранок.LIVE сегодня, 7 октября. Также обсудим расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ и нападение на блогера Николаса Карму в Полтаве.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Главные темы эфира Утро.LIVE 

Главными темами эфира Ранок.LIVE 7 октября стали:

  • ситуация на фронте — Сумщина, Харьковщина, Донецкая область;
  • удар по Константиновке;
  • гибель на фронте зятя Ирины Фарион;
  • расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ;
  • акция Free Azov;
  • скандал с блогером Николасом Кармой;
  • коррупция МСЭК и заявление Дмитрия Гурина;
  • оформить паспорт в Украине станет дороже;
  • Telegram расширил пул жалоб;
  • Иран и Израиль — теракты, ограничение полетов;
  • предстоящий саммит НАТО.

Гости эфира Ранок.LIVE 7 октября

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • политолог Петр Олещук;
  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • адвокат по уголовному правуТатьяна Козаченко;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • народный депутат Украины Елизавета Ясько.

Напомним, в российском плену, в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты голодают и пьют воду из луж. Как выглядят те, кого пленяют украинские герои на разных направлениях фронта.

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09:20 Украинцам пересчитают размер платы за газ — кто заплатит больше

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:17 На Запорожье построят еще одну подземную школу — в ОВА поделились деталями

09:03 Силы обороны атаковали нефтебазу в Крыму, зафиксирован пожар — видео

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