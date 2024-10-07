Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

На фронте погиб зять застреленной во Львове языковеда Ирины Фарион, жесткие обстрелы Сумской области и последствия — главные темы эфира Ранок.LIVE сегодня, 7 октября. Также обсудим расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ и нападение на блогера Николаса Карму в Полтаве.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Главные темы эфира Утро.LIVE

Главными темами эфира Ранок.LIVE 7 октября стали:

ситуация на фронте — Сумщина, Харьковщина, Донецкая область;

удар по Константиновке;

гибель на фронте зятя Ирины Фарион;

расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ;

акция Free Azov;

скандал с блогером Николасом Кармой;

коррупция МСЭК и заявление Дмитрия Гурина;

оформить паспорт в Украине станет дороже;

Telegram расширил пул жалоб;

Иран и Израиль — теракты, ограничение полетов;

предстоящий саммит НАТО.

Гости эфира Ранок.LIVE 7 октября

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

политолог Петр Олещук;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

адвокат по уголовному правуТатьяна Козаченко;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

народный депутат Украины Елизавета Ясько.

Напомним, в российском плену, в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты голодают и пьют воду из луж. Как выглядят те, кого пленяют украинские герои на разных направлениях фронта.