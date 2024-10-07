Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

На фронте погиб зять застреленной во Львове языковеда Ирины Фарион, жесткие обстрелы Сумской области и последствия — главные темы эфира Ранок.LIVE сегодня, 7 октября. Также обсудим расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ и нападение на блогера Николаса Карму в Полтаве.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
Главные темы эфира Утро.LIVE
Главными темами эфира Ранок.LIVE 7 октября стали:
- ситуация на фронте — Сумщина, Харьковщина, Донецкая область;
- удар по Константиновке;
- гибель на фронте зятя Ирины Фарион;
- расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ;
- акция Free Azov;
- скандал с блогером Николасом Кармой;
- коррупция МСЭК и заявление Дмитрия Гурина;
- оформить паспорт в Украине станет дороже;
- Telegram расширил пул жалоб;
- Иран и Израиль — теракты, ограничение полетов;
- предстоящий саммит НАТО.
Гости эфира Ранок.LIVE 7 октября
Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- политолог Петр Олещук;
- международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- адвокат по уголовному правуТатьяна Козаченко;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- народный депутат Украины Елизавета Ясько.
Напомним, в российском плену, в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер.
Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты голодают и пьют воду из луж. Как выглядят те, кого пленяют украинские герои на разных направлениях фронта.