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Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

07 жовтня 2024 р. 00:29

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17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

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17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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Про те, що російські окупанти голодують та п'ють воду з калюж не є якоюсь вигадкою. Саме так виглядають ті, кого беруть у полон українські герої на різних напрямках фронту. Але і про українців, що зараз знаходяться в російському полоні дуже важливо пам'ятати, підтримуючи їхніх рідних.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE на акції присвяченій полоненим ЗСУ розповіла медикиня та штурмовичка Олена Риж.  

Кого беруть в полон воїни ЗСУ

За її словами, тих, кого беруть в полон важко назвати людьми не тільки з моральної точки зору. Виглядають вони жахливо.

"Вони схожі на сміття, яке викидають, і вони їдять раз на три доби, п'ють воду з калюж і це правда. Вони дуже худі — кістки і шкіра", —  розповіла Риж.

Самій Олені важко сказати, на якій ділянці фронту було найважче, бо всі вони дуже різні й легких напрямків немає. Але страшніше за все було у Часовому Ярі. 

"Там я була як піхотинець з рюкзаком бойового медика, але на самому краю з усіма разом. Мені потрібно було прям набиратися духу, видихати, заспокоювати себе, медитувати й рухатись вперед, бо було дуже страшно", — каже Олена.

Чому важливо постійно проводити акції на підтримку українських полонених

Олена Риж запевняє, що такі акції мають величезне значення як для родин бійців, що опинились у російському полоні, так і для самого українського суспільства.

"Психологія людини налаштована на швидке забуття негативного. А ми маємо пам'ятати про кожного українця, маємо про них нагадувати. Це також є величезною підтримкою для родин полонених, що засвідчує, що Україна та українці не забувають про тих, хто в полоні й вони не одинокі у своїх переживаннях", — зазначає бойова медикиня та штурмовичка. 

Нагадаємо, на Харківщині за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ окупанти стратили чотирьох українських військових. Це стало відомо після звільнення заводу від окупантів — про злочин розповіли російські полонені. 

Раніше ми писали, що росіяни  розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії. 

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23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

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23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

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17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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