Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

О том, что российские оккупанты голодают и пьют воду из луж, не является какой-то выдумкой. Именно так выглядят те, кого берут в плен украинские герои на разных направлениях фронта. Но и об украинцах, которые сейчас находятся в российском плену, очень важно помнить, поддерживая их родных.

Об этом в интервью Новини.LIVE на акции посвященной пленным бойцам ВСУ рассказала медик и штурмовик Елена Рыж.

Кого берут в плен воины ВСУ

По ее словам, тех, кого берут в плен, трудно назвать людьми не только с моральной точки зрения. Выглядят они ужасно.

"Они похожи на мусор, который выбрасывают, и они едят раз в трое суток, пьют воду из луж и это правда. Они очень худые — кости и кожа", — рассказала Рыж.

Самой Елене трудно сказать, на каком участке фронта было тяжелее всего, потому что все они очень разные и легких направлений нет. Но страшнее всего было в Часовом Яре.

"Там я была как пехотинец с рюкзаком боевого медика, но на самом краю со всеми вместе. Мне нужно было прям набираться духа, выдыхать, успокаивать себя, медитировать и двигаться вперед, потому что было очень страшно", — говорит Елена.

Почему важно постоянно проводить акции в поддержку украинских пленных

Елена Рыж уверяет, что такие акции имеют огромное значение как для семей оказавшихся в российском плену бойцов, так и для самого украинского общества.

"Психология человека настроена на быстрое забывание негативного. А мы должны помнить о каждом украинце, должны о них напоминать. Это также огромная поддержка для семей пленных, чтобы продемонстрировать, что Украина и украинцы не забывают о тех, кто в плену и они не одиноки в своих переживаниях", – отмечает боевой медик и штурмовик.

Напомним, в Харьковской области по приказу своего командования на территории агрегатного завода в городе Волчанск оккупанты казнили четырех украинских военных. Это стало известно после освобождения завода от оккупантов — о преступлении рассказали российские пленные.

Ранее мы писали, что россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.