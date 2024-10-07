Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

На фронті загинув зять застреленої у Львові мовознавиці Ірини Фаріон, жорсткі обстріли Сумської області та наслідки — головні теми ефіру Ранок.LIVE сьогодні, 7 жовтня. Також обговоримо розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ та напад на блогера Ніколаса Карму у Полтаві.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Головні теми ефіру Ранок.LIVE
Головними темами ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня стали:
- ситуація на фронті — Сумщина, Харківщина, Донецька область;
- удар по Костянтинівці;
- загибель на фронті зятя Ірини Фаріон;
- розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ;
- акція Free Azov;
- скандал з блогером Ніколасом Кармою;
- корупція МСЕК та заява Дмитра Гуріна;
- оформити паспорт в Україні стане дорожче;
- Telegram розширив пул скарг;
- Іран та Ізраїль — теракти, обмеження польотів;
- майбутній саміт НАТО.
Гості ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня
Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- політолог Петро Олещук;
- міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- адвокатка з кримінального праваТетяна Козаченко;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
- народний депутат України Єлизавета Ясько.
Нагадаємо, у російському полоні, у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону загинув боєць полку "Азов" Олександр Іщенко. Медична експертиза виявила у нього тупу травму грудної клітки та множинні переломи ребер.
Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти голодують та п'ють воду з калюж. Як виглядають ті, кого беруть у полон українські герої на різних напрямках фронту.