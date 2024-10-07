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Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2024 р. 08:00

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16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

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23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

На фронті загинув зять застреленої у Львові мовознавиці Ірини Фаріон, жорсткі обстріли Сумської області та наслідки — головні теми ефіру Ранок.LIVE сьогодні, 7 жовтня. Також обговоримо розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ та напад на блогера Ніколаса Карму у Полтаві. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Головні теми ефіру Ранок.LIVE

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня стали:

  • ситуація на фронті — Сумщина, Харківщина, Донецька область;
  • удар по Костянтинівці;
  • загибель на фронті зятя Ірини Фаріон;
  • розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ;
  • акція Free Azov;
  • скандал з блогером Ніколасом Кармою;
  • корупція МСЕК та заява Дмитра Гуріна;
  • оформити паспорт в Україні стане дорожче;
  • Telegram розширив пул скарг;
  • Іран та Ізраїль — теракти, обмеження польотів;
  • майбутній саміт НАТО.

Гості ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • політолог Петро Олещук;
  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • адвокатка з кримінального праваТетяна Козаченко;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • народний депутат України Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, у російському полоні, у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону загинув боєць полку "Азов" Олександр Іщенко. Медична експертиза виявила у нього тупу травму грудної клітки та множинні переломи ребер.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти голодують та п'ють воду з калюж. Як виглядають ті, кого беруть у полон українські герої на різних напрямках фронту. 

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00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

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17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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