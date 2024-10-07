Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

На фронті загинув зять застреленої у Львові мовознавиці Ірини Фаріон, жорсткі обстріли Сумської області та наслідки — головні теми ефіру Ранок.LIVE сьогодні, 7 жовтня. Також обговоримо розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ та напад на блогера Ніколаса Карму у Полтаві.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Головні теми ефіру Ранок.LIVE

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня стали:

ситуація на фронті — Сумщина, Харківщина, Донецька область;

удар по Костянтинівці;

загибель на фронті зятя Ірини Фаріон;

розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ;

акція Free Azov;

скандал з блогером Ніколасом Кармою;

корупція МСЕК та заява Дмитра Гуріна;

оформити паспорт в Україні стане дорожче;

Telegram розширив пул скарг;

Іран та Ізраїль — теракти, обмеження польотів;

майбутній саміт НАТО.

Гості ефіру Ранок.LIVE 7 жовтня

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

політолог Петро Олещук;

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

адвокатка з кримінального праваТетяна Козаченко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

народний депутат України Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, у російському полоні, у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону загинув боєць полку "Азов" Олександр Іщенко. Медична експертиза виявила у нього тупу травму грудної клітки та множинні переломи ребер.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти голодують та п'ють воду з калюж. Як виглядають ті, кого беруть у полон українські герої на різних напрямках фронту.