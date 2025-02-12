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Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

12 февраля 2025 г. 12:38

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Основатель общественного объединения "Дронарня" и CEO Drone Space Максим Шеремет рассказал, что российские захватчики натягивают сетки над дорогами, чтобы спасаться от дронов. Он отметил, что украинцы должны научиться этому.

Об этом Шеремет сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 февраля.

Россияне защищаются от дронов

Шеремет объяснил, что это эффективный метод защиты. Оккупанты прибегли к такому, потому что не могут полностью глушить связь украинских дронов. Поэтому они начали применять физические барьеры.

"И разгонять ту сетку кумулятивным снарядом или термобарическим довольно таки легко. Повредить ее — и это сведет на нет всю работу. Но, опять же, это надо попасть", — объяснил проблему Шеремет.

Ранее мы писали, что дроны Третьей штурмовой бригады нанесли очередной удар по российским позициям. Они успешно уничтожили технику и личный состав врага.

Также бойцы ВСУ показали, как на Торецком направлении российские войска устраивают засады для украинских военных.

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