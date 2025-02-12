Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Засновник громадського об'єднання "Дронарня" та CEO Drone Space Максим Шеремет розповів, що російські загарбники натягують сітки над дорогами, щоб рятуватись від дронів. Він наголосив, що українці мали б навчитися цього.

Про це Шеремет повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 лютого.

Росіяни захищаються від дронів

Шеремет пояснив, що це ефективний метод захисту. Окупанти вдались до такого, бо не можуть повністю глушити зв’язок українських дронів. Через це вони почали застосовувати фізичні бар’єри.

"І розгатити ту сітку кумулятивним снарядом або термобаричним доволі таки легко. Пошкодити її — і це зведе нанівець цілу роботу. Але, знову ж таки, це треба влучити", — пояснив проблему Шеремет.

Раніше ми писали, що дрони Третьої штурмової бригади завдали чергового удару по російських позиціях. Вони успішно знищили техніку та особовий склад ворога.

Також бійці ЗСУ показали, як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових.