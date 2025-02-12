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Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

12 лютого 2025 р. 12:38

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Text

08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
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23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

Засновник громадського об'єднання "Дронарня" та CEO Drone Space Максим Шеремет розповів, що російські загарбники натягують сітки над дорогами, щоб рятуватись від дронів. Він наголосив, що українці мали б навчитися цього.

Про це Шеремет повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 лютого.

Росіяни захищаються від дронів

Шеремет пояснив, що це ефективний метод захисту. Окупанти вдались до такого, бо не можуть повністю глушити зв’язок українських дронів. Через це вони почали застосовувати фізичні бар’єри.

"І розгатити ту сітку кумулятивним снарядом або термобаричним доволі таки легко. Пошкодити її — і це зведе нанівець цілу роботу. Але, знову ж таки, це треба влучити", — пояснив проблему Шеремет.

Раніше ми писали, що дрони Третьої штурмової бригади завдали чергового удару по російських позиціях. Вони успішно знищили техніку та особовий склад ворога.  

Також бійці ЗСУ показали, як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових. 

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18:20 Сміттєпереробний завод в Одесі не передбачається

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:47 У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця-ухилянта

17:38 Вдарять 15-градусні морози — погода від Укргідрометцентру

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Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

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