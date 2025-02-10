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Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

10 лютого 2025 р. 15:34

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17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

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15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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Військовий Олександр Балабан наголосив, що проєкт "Лінія дронів" перш за все має на меті зміцнення обороноздатності. Зараз Україна випереджає Росію в технологічному розвитку безпілотників, проте за кількістю все ще поступається.

Про це Олександр Балабан розповів в інтерв'ю Ранок.LIVE.

Головна мета проєкту "Лінія дронів" 

Військовий зауважив, що анонсований президентом військовий проєкт "Лінія дронів" має на меті зміцнення обороноздатності України через впровадження безпілотних систем. 

"Дрони бережуть піхоту, тому що піхота — це найважливіше, наші солдати — найважливіша наша сила. [...] Чим більше буде дронів, тим більше ми залишимо живої піхоти й не дамо штурмувати наші позиції", — наголосив Балабан.

Нагадаємо, 9 лютого Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск військового проєкту "Лінія дронів". До нього долучилися п'ять бригад, які найкраще спеціалізуються на БпЛА.

Водночас раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що саме дрони є запорукою успіху України на фронті. Вони приносять успіх українським оборонцям та ефективно нищать ворога.

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17:56 Втік з психлікарні — у Києві затримали небезпечного вбивцю

Термінова новина

17:51 В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо

17:47 Шольц вважає, що Україна не вступить в НАТО найближчим часом

17:31 Поділ спільного майна — в Мін'юсті розкрили головні нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Віцепрезидент США хоче зустрітися із Зеленським у Мюнхені, — CBS

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15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE