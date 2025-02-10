Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Військовий Олександр Балабан наголосив, що проєкт "Лінія дронів" перш за все має на меті зміцнення обороноздатності. Зараз Україна випереджає Росію в технологічному розвитку безпілотників, проте за кількістю все ще поступається.

Про це Олександр Балабан розповів в інтерв'ю Ранок.LIVE.

Головна мета проєкту "Лінія дронів"

Військовий зауважив, що анонсований президентом військовий проєкт "Лінія дронів" має на меті зміцнення обороноздатності України через впровадження безпілотних систем.

"Дрони бережуть піхоту, тому що піхота — це найважливіше, наші солдати — найважливіша наша сила. [...] Чим більше буде дронів, тим більше ми залишимо живої піхоти й не дамо штурмувати наші позиції", — наголосив Балабан.

Нагадаємо, 9 лютого Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск військового проєкту "Лінія дронів". До нього долучилися п'ять бригад, які найкраще спеціалізуються на БпЛА.

Водночас раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що саме дрони є запорукою успіху України на фронті. Вони приносять успіх українським оборонцям та ефективно нищать ворога.