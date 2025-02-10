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Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

10 февраля 2025 г. 15:34

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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Военный Александр Балабан отметил, что проект "Линия дронов" прежде всего преследует цель укрепление обороноспособности. Сейчас Украина опережает Россию в технологическом развитии беспилотников, однако по количеству все еще уступает.

Об этом Александр Балабан рассказал в интервью Ранок.LIVE.

Главная цель проекта "Линия дронов"

Военный отметил, что анонсированный президентом военный проект "Линия дронов" преследует цель укрепление обороноспособности Украины через внедрение беспилотных систем.

"Дроны берегут пехоту, потому что пехота — это самое важное, наши солдаты — самая важная наша сила. [...] Чем больше будет дронов, тем больше мы оставим живой пехоты и не дадим штурмовать наши позиции", — подчеркнул Балабан.

Напомним, 9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск военного проекта "Линия дронов". К нему присоединились пять бригад, которые лучше всего специализируются на БпЛА.

В то же время ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что именно дроны являются залогом успеха Украины на фронте. Они приносят успех украинским защитникам и эффективно уничтожают врага.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения