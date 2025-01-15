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Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

15 января 2025 г. 13:00

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13:50 Нардеп высказался почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:50 Нардеп высказался почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Верховная Рада планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Тем временем президент Владимир Зеленский отправился в Польшу с рабочим визитом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 15 января

Военные предупреждают об осложнении ситуация на фронте. Тем временем в ВСУ возник скандал после заявлений, что военных переводят в пехоту со специализированных направлений — на это уже отреагировал Владимир Зеленский. Также в CNN заявили, что администрация Джо Байдена предлагает использовать замороженные российские активы как рычаг давления на РФ в мирных переговорах.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Максим Джигун, политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics;
  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Ярослав Железняк, народный депутат "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
  • Николай Волковский, политолог-международник.

В эфире вы услышите экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно в МИД признали факт возникновения проблемы с массовыми случаями самовольного оставления частей военными.

Також нардеп Алексей Гончаренко сделал заявление относительно мобилизации 18-летних граждан в Украине.

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14:02 Спали ФСБшника — СБУ призывает молодежь противодействовать врагу

13:57 Врагу не сбежать — пограничники уничтожили катер РФ на юге

13:38 На Львовщине суд оштрафовал мужчину, который перебегал дорогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:29 Бывший налоговик возглавил АМПУ — что известно о новом главе

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину