Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Верховная Рада планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Тем временем президент Владимир Зеленский отправился в Польшу с рабочим визитом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 15 января

Военные предупреждают об осложнении ситуация на фронте. Тем временем в ВСУ возник скандал после заявлений, что военных переводят в пехоту со специализированных направлений — на это уже отреагировал Владимир Зеленский. Также в CNN заявили, что администрация Джо Байдена предлагает использовать замороженные российские активы как рычаг давления на РФ в мирных переговорах.

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Максим Джигун, политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics;

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Ярослав Железняк, народный депутат "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

Николай Волковский, политолог-международник.

В эфире вы услышите экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно в МИД признали факт возникновения проблемы с массовыми случаями самовольного оставления частей военными.

Також нардеп Алексей Гончаренко сделал заявление относительно мобилизации 18-летних граждан в Украине.