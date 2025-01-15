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Знизити мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Знизити мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

15 січня 2025 р. 01:30

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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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Зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Якщо таке рішення буде прийняте, то це все одно не допоможе воювати з російськими окупантами кількістю, а не якістю.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Чому немає сенсу знижувати мобілізаційний вік

https://t.me/novynylive/135397

За словами Гончаренка, на сьогодні мобілізація обмежено придатних 18-25 років може поновитися будь-якої миті. На розгляді президента Зеленського вже понад два місяці є законопроєкт №11379, який мав би її зупинити, але він його не підписує.

"Я кажу абсолютно чітко і зрозуміло: немає такої сили в природі, яка змусить мене, як народного депутата, за це проголосувати. Я не розумію, як ми збираємось воювати з Росією кількістю людей. Це не стратегія", — сказав Гончаренко.

На його думку, зниження мобілізаційного віку — це просто відтягнутий кінець. Він нагадав, що насправді мобілізація 18-річних і 25-річних починалась вже в Україні в кінці травня, червні та липні.

Обмежено придатних цього віку вже призивали й тільки після скандалів вдалось добитися директиви командування сухопутних військ.

"Чуючи заяви з-за кордону, я можу тепер зрозуміти чому Зеленський не підписує законопроєкт №11379. І хоча на цю хвилину нема мобілізації, ця директива діє", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років недоречним. Він заявив, що ситуацію на фронті це не покращить, а от до демографічної катастрофи у країні призвести може.

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01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:00 У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

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