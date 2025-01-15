Знизити мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Якщо таке рішення буде прийняте, то це все одно не допоможе воювати з російськими окупантами кількістю, а не якістю.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Чому немає сенсу знижувати мобілізаційний вік

За словами Гончаренка, на сьогодні мобілізація обмежено придатних 18-25 років може поновитися будь-якої миті. На розгляді президента Зеленського вже понад два місяці є законопроєкт №11379, який мав би її зупинити, але він його не підписує.

"Я кажу абсолютно чітко і зрозуміло: немає такої сили в природі, яка змусить мене, як народного депутата, за це проголосувати. Я не розумію, як ми збираємось воювати з Росією кількістю людей. Це не стратегія", — сказав Гончаренко.

На його думку, зниження мобілізаційного віку — це просто відтягнутий кінець. Він нагадав, що насправді мобілізація 18-річних і 25-річних починалась вже в Україні в кінці травня, червні та липні.

Обмежено придатних цього віку вже призивали й тільки після скандалів вдалось добитися директиви командування сухопутних військ.

"Чуючи заяви з-за кордону, я можу тепер зрозуміти чому Зеленський не підписує законопроєкт №11379. І хоча на цю хвилину нема мобілізації, ця директива діє", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років недоречним. Він заявив, що ситуацію на фронті це не покращить, а от до демографічної катастрофи у країні призвести може.